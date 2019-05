Mercoledì 15 maggio Eleonora Forenza eurodeputata di Rifondazione Comunista a Catanzaro

Mercoledì 15 maggio Eleonora Forenza, eurodeputata uscente di Rifondazione Comunista e candidata capolista al Sud con “La Sinistra” alle prossime elezioni europee del 26 maggio, sarà a Catanzaro presso la Sala della Giunta Provinciale alle ore 18:00.

L’incontro sarà moderato da Sonia Rocca del Comitato Politico Regionale di Rifondazione Comunista in Calabria e servirà ad illustrare le battaglie e i punti programmatici de “La Sinistra”. Per cambiare l’Europa in un’unione democratica e sociale c’è bisogno di un’alternativa alle politiche neoliberiste e antipopolari della Commissione Europea e al governo gialloverde.

“La Sinistra” è l’unica lista che con chiarezza si batte per contrastare le politiche di austerità, il sovranismo e il razzismo e per la ricostruzione dello stato sociale e dei diritti di chi lavora. Il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Catanzaro invita pertanto, le cittadine e i cittadini e la stampa a partecipare a questa iniziativa.