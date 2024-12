Mercoledì 18 dicembre a Soverato un concerto/omaggio su Lucio Dalla

“Un Giorno all’Improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, il progetto speciale ideato da Chiara Giordano (Fondazione Armonie d’Arte), Gianluigi Fabiano (L’Altro Teatro) e Saverio Tavano (Nastro di Mobius), dedicherà uno spazio anche alla musica con un emozionante omaggio alla storia, alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla.

Mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.30, al Teatro comunale di Soverato, si terrà lo spettacolo “Aspettiamo senza avere paura, domani”, di e con Sasà Calabrese, Dario De Luca, Daniele Moraca, e la partecipazione speciale del musicista Roberto Risorto.

In una sua intervista al Corriere della Sera nel 2002, Lucio Dalla disse: “Tutti i testi delle mie canzoni sono sempre piccoli racconti, ipotesi di sceneggiature”. Da qui nasce l’idea di unire la forma canzone con la parola, con l’arte di teatralizzarla, creando “uno spettacolo dove le canzoni del genio bolognese arrivano sotto forma di racconto, un racconto orizzontale, come se fosse un film, come se fossero storie cucite a mano dalla musica.

“Canzoni, dunque, cantate e recitate, riflessioni sulla musica, aneddoti sulla vita artistica di Lucio, artista unico e imparagonabile, e di tanti colleghi che formano il frastagliato arcipelago della canzone d’autore italiana, si dipaneranno nello spettacolo, prodotto da Scena Verticale, in un clima di leggerezza ed ironia, in cui non mancherà il coinvolgimento del pubblico”. I biglietti possono essere acquistati sul circuito Diyticket.

Un giorno all’improvviso è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Teatrali – progetti Speciali” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.