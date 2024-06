Mercoledì 19 giugno a Soverato il convegno “Azzardo e Usura: analisi e strategie di contrasto”

Si terrà mercoledì 19 giugno 2024, presso il Teatro Comunale in Soverato dalle ore 15 30, il convegno “Azzardo e Usura: analisi e strategie di contrasto”.

Sicché il Convegno apre un colloquio dedicato su un tema di rilevanza nazionale quale l’azzardo. Lo chiamiamo solo azzardo non premettendo la parola “gioco”, perché può creare dipendenza e in tal caso è classificato come malattia, che determina pesanti conseguenze non solo sulla salute del “giocatore”, sulla sua vita ma anche sulla collettività a causa dei problemi economici che si ripercuotono sui familiari.

L’azzardo porta spesso all’usura, per cui vi è un legame stretto e durevole tra i due fenomeni.

L’art. 3 della Costituzione, comma secondo, sancisce che “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana..”; sicché ci domandiamo se il “gioco” d’azzardo favorisca o in realtà impedisca il pieno sviluppo della persona umana; nell’azzardo non si vince per abilità o per merito, ma solo per fortuna, non vi è alcunché di formativo, non mettendosi, parafrasando, “in gioco” le proprie capacità e responsabilità.

Ne parleremo con illustri Relatori: Dott. Vincenzo Capomolla, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Dott.ssa Carmela Tedesco, Consigliere di Corte di Appello di Catanzaro, Avv. francesco Iacopino, Presidente Camera Penale Catanzaro e il Dott. Marcello Malamisura, Direttore Banca D’Italia – Filiale di Catanzaro.