Mercoledì 23 novembre a Catanzaro la presentazione del libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”

Mercoledì 23 novembre 2022, alle ore 17,30, nella Sala Conferenze della Camera di Commercio di Catanzaro, si terrà la presentazione del libro “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone” (La Nave di Teseo 2022) di Claudio Martelli, Direttore dell’Avanti!.

L’incontro al quale interverrà l’ex Ministro della Giustizia, sarà introdotto e coordinato da Michele Drosi, Presidente dell’Associazione degli amici dell’Avanti di Catanzaro. Dialogheranno con l’Autore: Pino Franzè, Ugo Gardini e Fernando Rocca, componenti dell’Associazione.

In questo libro Claudio Martelli ricostruisce gli anni della sua permanenza al Ministero di Grazia e Giustizia nei governi Andreotti e Amato e della sua stretta collaborazione con il magistrato siciliano, Giovanni falcone, che aveva chiamato a dirigere l’ufficio Affari Penali del Ministero e delinea il suo profilo umano e professionale.

Martelli ricostruisce il clima velenoso e di ostracismo che gli avevano creato attorno una parte della Magistratura, in particolare il CSM, già allora preda delle correnti, una certa stampa e i “professionisti dell’antimafia”.

Martelli rivendica anche il suo impegno per la costituzione della Direzione antimafia e antiterrorismo (DNA), della Direzione investigativa antimafia (DIA), della Direzione distrettuale antimafia (DDA) e dell’approvazione dell’art.46 bis del Codice Penale (isolamento duro in carcere per i mafiosi).