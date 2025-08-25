Mercoledì 27 agosto a Satriano la seconda edizione del Premio Filangieri

Mercoledì 27 agosto, alle ore 18,00, l’Associazione Carlo e Gaetano Filangieri ha organizzato la 2^ edizione del Premio Filangieri.

Nel corso dell’iniziativa, saranno presentati i libri “Gaetano Filangieri Riformista e Garantista” di Michele Drosi e “Tutto pagato, il saccheggio della sanità calabrese raccontato da chi l’ha scoperto” di Santo Gioffrè.

Sono previsti gli interventi dei due autori, di Ernesto Alecci, consigliere regionale e di Giuseppe Soriero, già sottosegretario ai Trasposrti.

In conclusione, Mariella Battaglia, membro del comitato scientifico dell’Associazione , curerà la consegna del Premio Filangieri per l’anno 2025.

La serata sarà allietata dalla lettura di alcuni brani da parte della scrittrice e poetessa Antonia Doronzo Manno e dalle canzoni del tenore Lorenzo Papasodero.