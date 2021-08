Mercoledì 4 agosto sul lungomare di Montauro la “Notte Azzurra”

Manca ormai poco alla prima Notte Azzurra. La festa sul pescato dello Jonio si terrà mercoledì 4 agosto sul lungomare di Montauro. Una serata da non perdere all’insegna della tradizione enogastronomica calabrese e tanto divertimento.

Nel rispetto di tutte le disposizioni di contenimento della pandemia, il lungomare di Montauro si colorerà di azzurro. Il colore dell’Italia che vince negli sport, il colore del mare, il colore del cielo, il colore di uno dei pesci simbolo della costa dei Saraceni: le alici.

Questi pesci sono detti così anche per il colore della livrea: azzurro, blu, leggermente bruno o verde scuro sulla schiena, e bianco o argentato sul ventre. Sono ricchi di omega 3 per l’elevata percentuale dei due “grassi buoni”: acido eicosapentaenoico (EPA) e docosaesaenoico (DHA)

Proprio per valorizzare i prodotti ittici locali, la Notte Azzurra è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Montauro, della Regione Calabria, della Camera di Commercio di Catanzaro, Azzurro di Calabria e Flag Jonio 2.

In particolare quest’ultima è un’organizzazione per la valorizzazione del pescato locale e la promozione della pesca sostenibile che opera nei territori costieri delle Province di Catanzaro e Reggio Calabria.

Il FLAG (Fisheries Local Action Group – Gruppo di Azione Locale per la Pesca) “Jonio 2” è un’entità operativa voluta dall’Unione Europea come strumento per garantire lo sviluppo equilibrato del settore della pesca nel rispetto delle risorse marine e ambientali.

La Notte Azzurra sarà, quindi, occasione per conoscere anche questo sistema di partenariato pubblico – privato.

La prima festa del pescato dello Jonio si terrà interamente sul lungomare di Montauro. Tra stand, aree ristoro e tanta buona musica sarà l’occasione per passare insieme una serata divertente e allo stesso tempo rilassante. La classica serata estiva, in riva al mare, gustando del buon pesce e del buon vino mentre si passeggia guardando la magnifica costa dei Saraceni illuminata da una splendente luna agostana.

Per maggiori informazioni sulla prima “Notte Azzurra” è possibile consultare i canali social ufficiali: https://www.facebook.com/lanotteazzurra/ e https://instagram.com/lanotteazzurra2021. Mentre Radio Ciak, sarà l’emittente ufficiale della manifestazione.

La manifestazione, che si propone come un appuntamento fisso dell’estate calabrese, verrà realizzata grazie anche alla disponibilità dei diversi stabilimenti balneari di Montauro e degli sponsor: Rolltek, Cotto Cusimano, Over Calabra, Concessionaria Paradiso, Conad Catanzaro Lido, Pasticceria Dolci Momenti, Divago srl, GLH srl, Cantine dell’Aera e Nuova Croce Azzurra.