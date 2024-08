Mercoledì 7 agosto nel borgo di Satriano lo spettacolo “Gennaro Calabrese Show”

Mercoledì 7 agosto appuntamento imperdibile nel borgo di Satriano con lo spettacolo “Gennaro Calabrese Show”. Gennaro non è un semplice imitatore ma un artista completo che canta, recita ed è alla continua ricerca dell’originalità e del colpo ad effetto.

Nel dicembre del 2006, riceve a San Giorgio a Cremano il Premio Nazionale intitolato al più grande trasformista e imitatore di sempre, Alighiero Noschese.

Tra il 2007 e il 2010 è ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali, come Domenica in, Buona domenica, Mattina in Famiglia, A casa di Paola, Tiki taka, il Comunicattivo e Ottovolante.

Nel 2010 diventa la voce del fortunato programma di satira politica di Sky 1 “Gli sgommati”.

Seguiranno le partecipazioni a “Made in sud” su Rai2, ai Mattinieri di Radio KissKiss, e la conduzione del Talk show televisivo, in onda ogni giorno, in prima serata su Alice Tv: “20 anni insieme”.

Vi aspettiamo per vivere una serata all’insegna della comicità e del divertimento!