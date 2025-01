Mercoledì i funerali di Francesco Elia, vittima dell’ennesimo incidente sulla SS 106

Saranno celebrati domani, mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 15.30, nella chiesa Madre di Botricello (Catanzaro), i funerali di Francesco Elia (in foto), l’appena cinquantaduenne del posto rimasto vittima dell’ennesimo, tragico incidente stradale sulla Statale 106, la famigerata “Strada della Morte”, occorso sabato 25 gennaio, a Steccato di Cutro, nel Crotonese (in foto, il luogo).

La Procura di Crotone ha da prassi aperto un procedimento penale sul terribile sinistro, rilevato dalla Polizia Stradale di Crotone e nel quale è rimasto gravemente ferito anche l’altro automobilista coinvolto nel violento scontro con la Fiat Panda condotta dalla vittima.

Il Pubblico Ministero inquirente ha anche disposto l’autopsia sulla salma per confermare che il decesso sia stato dovuto unicamente ai gravissimi politraumi riportati dal cinquantaduenne nello schianto con la Lancia Y dell’altro conducente: l’incarico al medico legale viene conferito quest’oggi, martedì 28 gennaio, e il consulente tecnico procederà materialmente con l’esame nella mattinata di domani, dopodiché arriverà il nulla osta alla sepoltura da parte dell’autorità giudiziaria e si potrà dunque dare l’ultimo saluto a Elia, che lascia l’anziana mamma, i fratelli e le sorelle.

I congiunti della vittima, per fare piena luce sui drammatici fatti ed essere assistiti, attraverso l’Area manager per la Calabria e responsabile della sede di Crotone, Giuseppe Cilidonio, si sono rivolti a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela de diritti dei cittadini, che peraltro collabora da anni in loco con l’Associazione Basta Vittime sulla Statale 106 sostenendone la battaglia e le tante iniziative per la messa in sicurezza della pericolosa arteria che attraversa tutta la regione.