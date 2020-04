Messa “clandestina” ai tempi del coronavirus, multe di 400 euro ai fedeli

Sono state notificate ieri le multe di 400 euro alle persone che domenica delle Palme hanno assistito nella Chiesa madre di Filadelfia alla Santa Messa celebrata da don Giovanni Primerano ricevendo la comunione dal sacerdote.

Lo stesso che all’indomani della bufera – riporta la Gazzetta del Sud – si era rammaricato per quanto accaduto spiegando che all’inizio della celebrazione i fedeli «entrati in chiesa da una porta secondaria erano in tutto sette, successivamente se ne sono aggiunti altri quattro» ma si trattava «di persone che abitualmente frequentano la parrocchia».