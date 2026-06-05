Messa in sicurezza della SP 13 nel quartiere Campagnella della città di Catanzaro, consegnati i lavori da 1,5 milioni di euro

Consegnati ufficialmente i lavori di manutenzione straordinaria riguardanti due importanti strade provinciali. Di particolare rilievo è il primo blocco di interventi che interessa la SP 13 e nel dettaglio il quartiere Campagnella nel comune di Catanzaro.

Si procederà con la messa in sicurezza di un’area soggetta a eventi franosi, che mettono a repentaglio la regolare circolazione dei mezzi in quella delicata zona del Capoluogo di Regione. Il secondo blocco, invece, riguarderà lavori sulla SP 11 ricadenti nel comune di Soveria Simeri.

Il verbale di consegna è stato firmato oggi, nella sala Giunta di Palazzo di Vetro, alla presenza del presidente Amedeo Mormile, dai componenti dell’ufficio tecnico dell’Amministrazione provinciale, dal direttore dei lavori e dal rappresentante legale della ditta che eseguirà le operazioni, la Scutieri Costruzioni srl.

L’appalto ha un valore complessivo di 1 milione e 550 mila euro, reso possibile grazie a un finanziamento erogato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’ultimazione dei lavori è stimata per metà ottobre 2026.

Il progetto, sulla SP 13, prevede la realizzazione di interventi di consolidamento del versante mediante paratie di pali, opere di rimodellazione morfologica con terre armate, sistemi di drenaggio delle acque e rifacimento della sede stradale.

Si renderà più sicuro un tratto stradale particolarmente sensibile per la città di Catanzaro che, oltre a una condizione geomorfologica preesistente non particolarmente favorevole, è stato messo a dura prova dai cicloni che si sono verificati nel Catanzarese nei mesi scorsi.