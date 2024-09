Messaggio di inizio anno scolastico del sindaco di Montepaone

Cari studenti,

ho sempre considerato il percorso scolastico come un viaggio di cui il primo giorno rappresenta una nuova partenza

Questo percorso vede impegnati innanzitutto gli studenti, che lungo il loro cammino sono guidati e accompagnati da docenti e genitori,

Bisogna camminare tutti insieme verso il successo formativo di ciascuno di voi.

La scuola rappresenta una istituzione insostituibile nella nostra società. Un punto fermo in un mondo che cambia troppo velocemente, e non sempre in meglio.

Questo è il luogo in cui acquisire gli strumenti che ci consentiranno di trovare il nostro posto nella società.

Tutti noi sogniamo un posto migliore, dove vivere e crescere. Ma per costruire un mondo migliore, fatto di diritti e rispetto reciproco, c’è bisogno di più cultura e conoscenza.

Occorre imparare a conoscere il linguaggio del dialogo e del confronto costruttivo, per cancellare la violenza che sembra ormai regnare nelle famiglie, nelle società e anche tra le nazioni.

Auguro a tutti un buon anno scolastico: alla Dirigente, al corpo docente, al personale Ata e ai genitori.

Ai ragazzi rinnovo i miei auguri e il mio invito a impegnarsi e crescere individualmente e collettivamente.

Non considerate la scuola come un semplice dovere ma come una grande opportunità

Buon cammino e ancora Buon anno scolastico a tutti.

Mario Migliarese – Sindaco di Montepaone