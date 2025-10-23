Messaggio di solidarietà alla Pro Loco di Soverato

Il Consiglio Regionale delle Pro Loco della Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza alla Pro Loco di Soverato, e del suo Presidente Giuseppe Chiaravalloti, realtà da sempre punto di riferimento per la promozione culturale e turistica della città e dell’intera costa ionica catanzarese.

Siamo profondamente rammaricati per le difficoltà che l’associazione sta vivendo a causa di iniziative giudiziarie e amministrative che rischiano di compromettere l’impegno e i risultati di anni di attività volontaria, riconosciuta e apprezzata dal territorio.

Le Pro Loco rappresentano un presidio di cittadinanza attiva e di amore per la propria comunità, e meritano rispetto e tutela.

Siamo certi che la verità e la correttezza dell’operato della Pro Loco di Soverato emergeranno con chiarezza, consentendo di ripristinare al più presto la piena operatività e la serenità dell’associazione.

L’UNPLI Calabria conferma il proprio sostegno morale e istituzionale alla Pro Loco di Soverato, e del suo Presidente Giuseppe Chiaravalloti, rinnovando l’invito a tutte le Pro Loco calabresi a stringersi attorno al collega di Soverato in un abbraccio di solidarietà, nella convinzione che solo l’unità e la collaborazione possano garantire la tutela e la forza del nostro movimento.