Meteo Calabria: maltempo in arrivo, scatta l’Allerta Arancione per sabato 10 ottobre

Le condizioni meteorologiche sulla Calabria sono in netto peggioramento. Un’ondata di maltempo investirà la regione a partire da domani, sabato 10 ottobre, spingendo la Protezione Civile a diramare un avviso di criticità meteo-idrogeologica per l’intero territorio calabrese.

​La situazione più delicata si registrerà lungo la costa tirrenica e nel settore ionico meridionale (zone Cala 1, 2, 3, 4, 7 e 8), settori per i quali è stata valutata un’allerta arancione. In queste aree sono previsti temporali di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e possibili mareggiate lungo le zone costiere esposte.

Si temono criticità legate al rischio idrogeologico, come allagamenti, esondazioni di corsi d’acqua e locali movimenti franosi nelle zone più vulnerabili.

​Restano invece in allerta gialla i versanti della Calabria ionica centro-settentrionale (zone Cala 5 e 6), dove le precipitazioni, pur assumendo carattere temporalesco, dovrebbero risultare meno diffuse e persistenti.

​Le autorità locali raccomandano alla popolazione la massima prudenza nei comportamenti: si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo, di non sostare nei pressi di sottopassi, corsi d’acqua e aree golenali, e di prestare particolare attenzione alla guida. La situazione rimarrà costantemente monitorata dalle sale operative regionali.