Meteo: nuovo aggiornamento a cura del Centro Funzionale Multirischi Arpacal

“Le previsioni meteo evidenziano per la giornata odierna ancora temporali sparsi sulla nostra regione in attenuazione nella giornata di domani. In particolare per oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti di burrasca sud orientali con raffiche di burrasca forte. Mari da agitati a molto agitati, con mareggiate lungo le coste esposte”.

E’ quanto riferiscono i funzionari di turno nella sala operativa del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal.

“Per la giornata di domani sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, accompagnati da frequente attività elettrica. Venti forti, con raffiche di burrasca dai quadranti occidentali. Mari agitati con mareggiate lungo le coste esposte, in attenuazione. Al momento la rete meteo-idrologica delle stazioni al suolo registra precipitazioni sparse ma con intensità in diminuzione, gli anemometri registrano forti raffiche di vento in alcune stazioni specie sul versante Tirrenico. In conseguenza di ciò si è valutato di aggiornare la criticità idrogeologica-idraulica e temporali sulla nostra regione per la giornata odierna 12 novembre: livello Arancione Cala4, Cala5, Cala6, Cala7, Cala8; livello Giallo: Cala1, Cala2, Cala3. Per domani 13 novembre: livello Giallo tutte le zone d’allerta”.

Il Centro Funzionale Multirischi Arpacal, comunque, continua a seguire in H24 l’evolversi della situazione ed il monitoraggio degli effetti al suolo in contatto con il Direttore Generale Arpacal ed il presidente della Giunta Regionale, nonché il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture – U.T.G. e la Protezione Civile Regionale.