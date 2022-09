Mette le dita in un repellente per zanzare: folgorata da una scarica elettrica muore bimba di un anno

La bambina ha messo le mani in un repellente per insetti contenuto in un dispositivo antizanzare elettrico che era collegato alla presa.

Una bambina di un anno è stata fulminata inaspettatamente mentre giocava con i suoi fratelli. Tutto è accaduto poco prima delle 11:00 del mattino nel villaggio di montagna di Argyros Dystion, in Grecia.

Secondo quanto è stato ricostruito la bambina è stata colpita dalla scarica dopo avere infilato le dita nel repellente per zanzare di un dispositivo antizanzare elettrico collegato alla presa elettrica di casa.

La morte della bambina è stata istantanea. Il magistrato di turno che ha diretto l’attività investigativa della polizia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ritenuto necessaria l’autopsia sul corpo, disponendone così la consegna ai familiari.