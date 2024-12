Mezzi Anas al lavoro in Calabria per pulizia tratti stradali da neve e ghiaccio

Personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono in azione nel garantire la transitabilità e la sicurezza, con mezzi sgombraneve e spargisale, lungo le statali in provincia di Cosenza e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo”.

L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le tratte di montagna nella provincia di Cosenza dove attualmente stanno intervenendo 30 mezzi tra spargisale e spazzaneve, in particolare sulla statale 107 “Silana Crotonese”, 660 ‘Di Acri’, 108 Bis ‘Silana di Cariati’, 179 ‘Del Lago Ampollino’, 19 ‘Delle Calabrie’, NSA 572 ‘Di Monte Cucco e Monte Pecoraro’ (VV) e sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel tratto tra Frascineto, Campotenese, Laino e Lagonegro (PZ).

Lungo i tratti della A2, dove sono in corso grandinate intense seppur di breve durata che possono ridurre la visibilità – si raccomanda particolare prudenza, di ridurre la velocità e mantenere la distanza di sicurezza, in particolare in uscita dalle gallerie.

Nonostante le abbondanti nevicate e gli interventi da parte del personale Anas per prestare assistenza ai mezzi intraversati che circolavano senza pneumatici invernali o catene da neve su tratti particolarmente innevati, non sono state segnalate particolari criticità. Al momento la percorribilità è garantita su tutta la rete stradale e autostradale.

Le attività di prevenzione e di gestione della circolazione con le operazioni di filtraggio o di fermo dei mezzi pesanti nelle aree predefinite, operate d’intesa con Polizia Stradale, Forze dell’Ordine e Prefetture, hanno consentito di limitare i disagi e soprattutto di evitare situazioni di pericolo per gli utenti.

Anas ricorda l’obbligo di avere catene a bordo o pneumatici invernali fino al 15 aprile sulle strade statali più esposte a precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e invita gli utenti prima di mettersi alla guida a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi sulle condizioni meteo attese così come, durante il viaggio, di aggiornarsi sulle condizioni del traffico e fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.

Per la sicurezza dei viaggiatori tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e di viabilità, insieme all’indicazione di interruzioni e itinerari alternativi, saranno veicolate attraverso i canali istituzionali e social di Anas.