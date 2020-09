Mezzo pesante finisce in un burrone, morto il conducente

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Reggio Calabria sono intervenute nelle prime ore del pomeriggio in loc. Limina sulla SP di collegamento al comune di Giffone (RC) per incidente stradale. Coinvolto nel sinistro un autoarticolato adibito al trasporto di bottiglie di acqua.

Lo stesso per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi in un burrone adiacente la sede stradale.

A bordo del mezzo il solo conducente che raggiunto dal personale Saf dei vigili del fuoco congiuntamente al personale sanitario del Suem118 veniva rinvenuto privo di vita.

Sul posto squadre del distaccamento di Polistena con supporto di autogru della sede centrale e unità SAF.

Al momento personale vigilfuoco sta provvedendo, in presenza del medico legale, al recupero della salma.

Sul posto carabinieri e polizia stradale per gli adempimenti di competenza.