MGFF: LA CALABRIA ACCOGLIE TIM ROBBINS, OSPITI E PROIEZIONI IN PROGRAMMA DOMANI

La giornata di domani giovedì 1 agosto, in compagnia del Magna Graecia Film Festival, vedrà come protagonista di una conversazione d’eccezione, sul palco dell’area Porto di Catanzaro, la star Tim Robbins, che dopo aver incontrato i giornalisti alla Cittadella Regionale è stato ricevuto anche dal Presidente Roberto Occhiuto per un cordiale benvenuto istituzionale. Lo stesso attore americano, nell’esternare la propria gioia di essere al MGFF, ha anche espresso il desiderio di realizzare un film in Calabria.

Il programma inizierà già dal mattino, alle ore 12, con la conferenza stampa all’hotel Perla del Porto alla presenza del conduttore Marco Maccarini, dalla presidente della giuria film internazionali, Cinzia Th Torrini, affiancata dagli altri componenti Enzo Sisti e Cristina Rambaldi. Alle 17.30, sempre nella stessa sede, Calabria Film Commission e Anica Academy presenteranno la tappa finale della prima edizione di “Creatività Talentuosa”: un concorso di idee per giovani tra i 18 e 34 anni residenti in Calabria, che costituisce un’opportunità per trovare nuovi modi di raccontare un territorio e le sue caratteristiche identitarie.

I vincitori verranno premiati nella stessa sera sul palco del MGFF. Il Magna Graecia Book in Terrazza Saliceti – Spazio Radio 2 Rai, alle 18.15, ospiterà la presentazione del libro di Anna Crispino “Carlo Delle Piane. L’uomo che ho amato”.

La scaletta serale in arena Porto sarà aperta dalla finestra OFF con uno spazio sulle tematiche sociali – riservato alle realtà di Ammi e Cooperativa Sociale Zarapoti – ed in compagnia della ballerina e coreografa Simona Zampina. Prevista, poi, l’esibizione del musicista e comico scuola Zelig, Carlo Amleto, insieme al conduttore Gabriele Vagnato.

Sfilerà sul red carpet anche Clayton Norcross, indimenticabile Thorne della soap opera “Beautiful”. A chiudere, la proiezione dell’opera prima in concorso “Mimì il principe delle tenebre”, lanciata dal regista Brando De Sica, per il festival un’incursione nel genere horror.

Al Supercinema, dalle ore 20.30, prosegue la sezione documentari con “Il mare nascosto”, presentato dal regista Luca Calvetta, un lavoro totalmente autofinanziato e girato nel territorio reggino, la storia di un pellegrinaggio in cerca di risposte sull’umanità e i sud del mondo.

A seguire, per il concorso internazionale, sarà proiettato “Inshallah a boy”, film giordano diretto da Amjad Al Rasheed.