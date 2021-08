Mia lettera al Sindaco di Soverato

Stamane 13 agosto ho ricevuto la risposta del Sindaco sig. Alecci, che con la nuova ordinanza ca. orari di chiusura sta cercando di arginare i problemi esistenti.

La Festa della birra ha osservato ieri sera l’orario i chiusura, ma non della limitazione del volume acustico della musica: che peccato che gli organizzatori non capiscano che una musica di sottofondo (come al Momò/ex-Comac) o ad un volume legale eviti i clienti a prolungare la permanenza e a consumare.

Cordiali saluti

Maria Teresa Caridi