Miglior Rosato del Mediterraneo, nell’ultima selezione successo per il Piedirosso

Ottenuti dallo stesso vitigno campano i vini Costa D’Amalfi Doc premiati per l’area Tirrenica. Affermazione anche per i Greco nero della Calabria.

Sono stati resi noti i risultati dell’ultima selezione dell’8° Concorso Miglior rosato del Mediterraneo, ideato e diretto dal giornalista sommelier Tommaso Caporale, svoltasi nei giorni scorsi a Frascati, durante la Fiera dei sapori d’Italia.

Il concorso, partito in Abruzzo nel mese di maggio con la tappa dedicata all’area Adriatica a Città Sant’Angelo, è poi approdato in Calabria ad Altomonte (CS) per la seconda selezione Pollino-Jonio e a Bisignano(CS) con le migliori bollicine per terminare nel Lazio a Frascati dove sono state giudicate le migliori etichette dei rosati provenienti dall’area Tirrenica.

Dopo la presentazione avvenuta a Villa Cavalletti a Grottaferrata, dimora storica sede dell’I.P.S. “Maffeo Pantaleoni” con gli studenti dell’Istituto, la giuria di esperti del Concorso ha espresso i seguenti verdetti: al primo posto il rosato Costa d’Amalfi Doc di Marisa Cuomo a Furore in provincia di Salerno, prodotto con uve Piedirosso e Aglianico nei territori di Cetara e Raito frazione di Vietri sul Mare; pari merito e a pochi chilometri di distanza, a Tramonti, il rosato Costa d’Amalfi Doc di Giuseppe Apicella, da uve Piedirosso e Sciascinoso.

A seguire sul podio il Rosaspina Calabria Igp delle cantine Spadafora 1915 di Mangone in provincia di Cosenza, prodotto da uve Greco nero e il Gida Savuto Doc di Antiche Vigne a Rogliano sempre in provincia di Cosenza, da uve Magliocco dolce e Greco nero.

Menzioni speciali per alcune rilevanti caratteristiche organolettiche, come la complessità gusto-olfattiva e la struttura, al Neostos Calabria Igp di Spiriti Ebbri di Celico(CS), da uve Greco nero, Guarnaccia nera, Magliocco e Merlot con vinificazioni separate; e infine per il colore (Premio Maglia Rosa) al Vetere Paestum Igp di San Salvatore 1988 di Stio(SA), prodotto da uve aglianico in purezza.