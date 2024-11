Migliorano condizioni della bambina di sette anni caduta dal balcone

Migliorano le condizioni della bambina di 7 anni, che ieri pomeriggio è precipitata da un balcone della casa famiglia in cui soggiornava a Botricello insieme ai fratellini e alla mamma, che si è suicidata tragicamente mentre si trovava all’ospedale di Catanzaro per stare accanto alla figlioletta.

La bimba ha subito un primo intervento chirurgico al “Pugliese-Ciaccio” per far fronte ai traumi della caduta e le sue condizioni – da quanto si apprende – sono in via di miglioramento.

Restano intatti, invece, il dolore e lo sgomento per la tragedia nella tragedia che si è consumata nel primo pomeriggio all’ospedale di Catanzaro, quando la mamma si è lanciata nel vuoto da una finestra del quinto piano.

Sono al lavoro, intanto, le forze dell’ordine e della magistratura per ricostruire tutti i tasselli di questa drammatica vicenda, a partire dalla caduta della bambina all’interno della casa famiglia per poi al terribile epilogo del suicidio materno.

Avviata raccolta fondi per sostenere famiglia

La Pro Loco di Sersale, nel Catanzarese, d’intesa con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, ha avviato una raccolta fondi solidale a sostegno della famiglia di Paola Talarico, la giovane mamma che ieri si è tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell’ospedale ‘Pugliese Ciaccio’.

Poco prima, la figlia di 7 anni era stata trasferita nella stessa struttura ospedaliera dopo essere precipitata dalla finestra di una Casa famiglia a Botricello, riportando diversi traumi. La piccola, le cui condizioni sono apparse da subito gravi, è tuttora ricoverata nella terapia intensiva dell’ospedale del capoluogo in prognosi riservata. Paola Talarico era originaria proprio del piccolo centro del Catanzarese, dove era benvoluta da tutta la comunità.