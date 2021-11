Un nuovo sbarco di migranti è avvenuto questa notte a Roccella Jonica. Sono 302 le persone salvate dalla Guardia costiera – individuate a circa 20 miglia dalla costa – che ha lavorato tutta la notte per per trasportarli con la propria motovedetta al porto, in gruppi di 50.

Al momento sono stati sistemati nella nuova tensostruttura allestita dalla Prefettura. In mattinata verranno effettuate le operazioni di identificazione e i tamponi anti Covid. Tra loro molte donne e bambini.