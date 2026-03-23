Millenni di silenzi: a Soverato una conferenza sulla violenza di genere attraverso la storia

Un’analisi profonda e necessaria che parte dalle testimonianze del passato per comprendere il presente. La Libera Università Popolare “Magno Aurelio Cassiodoro” prosegue il suo XXXI Anno Accademico con un appuntamento di grande spessore etico e culturale, previsto per venerdì 27 marzo 2026, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” di Soverato.

Al centro dell’incontro, un tema purtroppo sempre attuale ma esplorato da una prospettiva inedita: “Millenni di silenzi. La violenza sulle donne tra narrazioni, potere e resilienza”

Un’indagine archeologica e sociale

La conferenza sarà tenuta da Bakhita Ranieri, archeologa e funzionario presso il Parco Archeologico di Scolacium. Grazie alla sua esperienza sul campo, la relatrice guiderà il pubblico attraverso i secoli, analizzando come la violenza sulle donne sia stata raccontata, giustificata o taciuta nelle diverse epoche storiche.

Non si tratterà solo di un excursus storico, ma di una riflessione sulle dinamiche di potere che hanno generato questi silenzi e sulle straordinarie forme di resilienza che le donne hanno saputo opporre nel corso dei millenni.

Il programma della serata

L’evento, patrocinato dalla Città di Soverato, seguirà il seguente ordine:

Introduzione: La serata sarà aperta dalla Prof.ssa Maria Lombardo , che introdurrà le tematiche e la relatrice, contestualizzando l’importanza del dibattito culturale su temi civili così urgenti.

Relazione principale: Il cuore dell’incontro sarà affidato a Bakhita Ranieri, la cui professionalità permetterà di leggere reperti e documenti storici sotto una luce nuova, quella della tutela e del rispetto della figura femminile.

Un impegno collettivo

L’immagine scelta per la locandina, che ritrae una donna in un momento di profondo dolore e riflessione, richiama l’urgenza di non distogliere lo sguardo. La Libera Università Popolare rinnova così il suo ruolo di “agorà” cittadina, invitando tutta la popolazione a partecipare a un momento di crescita collettiva e sensibilizzazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.