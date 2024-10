MillionDay, vinto in Calabria un milione di euro

Vincita da un milione di euro a Gioiosa Ionica. La Dea bendata ha nuovamente premiato i giocatori del MillionDay, regalando la terza vincita di questa entità registrata nel mese di ottobre.

A festeggiare, in questa circostanza, è un residente del piccolo comune della locride, in provincia di Reggio, che, con un solo euro giocato, entra a far parte dell’esclusivo club dei nuovi milionari del concorso.

La nuova estrazione fortunata del gioco ha fatto tappa in Calabria dopo la doppia vincita registrata in Lombardia a inizio mese.

Con questa nuova vincita, centrata nell’estrazione delle 20,30 di giovedì 17 ottobre, il numero complessivo dei milionari premiati dal MillionDay raggiunge quota 309.

Intanto cresce l’interesse verso il MillionDay grazie alla semplicità del meccanismo di gioco: indovinare cinque numeri su 55, con una giocata del costo di un euro.