Mimmo Cavallaro in concerto alla Notte Bianca di Soverato

La Notte Bianca di Soverato, in programma per il 4 ottobre, sarà arricchita dalla straordinaria performance del maestro della musica popolare calabrese, Mimmo Cavallaro.

Considerato uno dei più rinomati interpreti della tradizione musicale calabrese, Cavallaro porterà sul palco l’energia travolgente delle antiche melodie popolari, rivisitate in chiave contemporanea.

Con un repertorio che unisce strumenti tradizionali, come la lira calabrese, a testi e sonorità moderne, Mimmo Cavallaro riesce a creare un’esperienza unica che coinvolge e appassiona il pubblico.

La sua musica è un viaggio emozionale attraverso le radici del Sud Italia, un incontro tra passato e presente che celebra la cultura calabrese in tutte le sue sfaccettature.

La Notte Bianca promette di essere un evento indimenticabile: le strade di Soverato si animeranno di musica, arte e cultura, e la performance di Cavallaro rappresenterà un momento speciale da non perdere per tutti gli amanti della musica e della tradizione.

Vi invitiamo a partecipare a questa serata magica, in cui il maestro Cavallaro darà vita a una festa per i sensi, riscoprendo insieme la bellezza e la ricchezza della nostra cultura.