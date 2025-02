Minacce di morte al presidente del Consiglio comunale di Lamezia, solidarietà  dell’IC “Gatti-Manzoni-Augruso”

“A nome della Comunità scolastica che rappresento, esprimo solidarietà al presidente del Coniglio comunale di Lamezia, Giancarlo Nicotera, per le minacce subite”.

La dirigente scolastica dell’IC Gatti-Manzoni-Augruso rivolge parole di solidarietà e vicinanza al presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, Giancarlo Nicotera, il quale è stato bersaglio di gravi minacce in diretta televisiva per via del suo impegno volto alla riqualificazione dell’ex opificio di Sant’Eufemia, diventato una vera e propria discarica abusiva.

Tra le manifestazioni di sdegno verso il riprovevole gesto vi è il messaggio della preside Antonella Mongiardo: “Le parole pronunciate contro il Presidente Nicotera sono da censurare sempre e comunque, a prescindere dalla persona a cui siano indirizzate, ma sono ancor più gravi se rivolte ad un rappresentante delle istituzioni che si impegna nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica. La scuola è un avamposto di civiltà, impegnata in prima linea nell’educare gli studenti ai valori della legalità, al rispetto del bene pubblico e dell’altrui dignità. Una minaccia, sotto qualsiasi forma, è un atto di violenza, una manifestazione inaccettabile di inciviltà, dinanzi alla quale non possono restare indifferenti le coscienze di chi dedica quotidianamente il proprio impegno all’educazione dei giovani e alla costruzione della cittadinanza attiva”.