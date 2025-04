Minacce e aggressioni alla moglie per anni, 47enne arrestato

I poliziotti della Questura di Crotone hanno tratto in arresto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione B.M. (classe 1978), condannato in via definitiva alla pena di anni 4 di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della moglie convivente.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della denuncia sporta dalla donna che ha raccontato di subire dal 2020 una serie di comportamenti vessatori e minacciosi da parte dell’uomo, il quale quotidianamente la molestava e la aggrediva fisicamente cagionandole un perdurante e grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità.

L’uomo rintracciato nel comune di Crotone al termine delle formalità di rito è stato immediatamente tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

Per tali fenomeni vi è una particolare attenzione dagli uomini della Polizia di Stato voluta fortemente dal Questore Renato Panvino in sinergia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio, il quale ha istituito in Procura un pool specializzato.