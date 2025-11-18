Minacce e atti persecutori ad una famiglia, 73enne arrestato

Minacce, appostamenti e comportamenti intimidatori per farsi consegnare denaro. I carabinieri di Belvedere Spinello hanno arrestato un uomo di 73 anni, accusato di aver messo in atto ripetuti atti persecutori nei confronti di una persona residente a Scandale.

Secondo quanto accertato, l’anziano si sarebbe presentato sotto l’abitazione della vittima con un atteggiamento intimidatorio, pretendendo la consegna di una somma di denaro. Una situazione che ha subito allertato i militari, già informati del quadro complessivo.

Le verifiche hanno infatti mostrato che il 73enne era già destinatario di un ammonimento del Questore, notificato proprio per scoraggiare ulteriori condotte moleste.

Nonostante ciò, avrebbe continuato a esercitare pressioni e minacce non solo sulla vittima principale, ma anche su altri membri della famiglia, rendendo necessario un intervento immediato. Dopo le procedure di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Crotone.