Minacce e violenze contro la madre, 57enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone, hanno arrestato un uomo di 57 anni ritenuto responsabile di reiterate condotte persecutorie e violente nei confronti della propria madre.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe da tempo posto in essere comportamenti aggressivi, minacciosi e intimidatori ai danni della donna, generando in quest’ultima un grave stato di paura e di disagio.

L’episodio che ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri si è verificato nei pressi dell’abitazione della vittima: il 57enne, in evidente stato di alterazione, avrebbe minacciato la madre e danneggiato la porta d’ingresso dell’abitazione nel tentativo di introdursi all’interno dell’immobile.

La richiesta di aiuto e l’intervento dei militari hanno consentito di bloccare l’uomo e di ricostruire il quadro indiziario a suo carico.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di Crotone, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione rientra nell’ambito delle quotidiane attività di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri e testimonia il costante impegno del Comando Provinciale di Crotone nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro la persona, con particolare attenzione ai fenomeni della violenza domestica, di genere e dello stalking, con il fondamentale coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, nella persona del Procuratore Domenico Guarascio.