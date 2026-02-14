Minaccia con un’ascia la vicina di casa, scatta l’avviso orale

Nei giorni scorsi aveva minacciato con un’ascia la vicina di casa. Nei suoi confronti, dopo essere state denunciato, è stato emesso un avviso orale da parte del Questore di Vibo Valentia al termine dell’attività istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine.

Nei confronti dell’uomo è stato avviato il procedimento volto ad emettere nei suoi riguardi la misura del Daspo per impedirgli l’accesso alle manifestazioni sportive.

Dopo la minaccia con l’ascia, tre fogli di via

Inoltre, sono stati emessi 3 fogli di via dal Comune di Dinami, nel Vibonese, nei confronti di tre soggetti, pluripregiudicati, identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione di Fabrizia per aver tentato una truffa offrendo in vendita del carburante adulterato.

Le misure, che avranno una durata di 3 anni, hanno una finalità di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, imponendo ai soggetti che ne sono destinatari di non far ritorno in un determinato Comune senza l’autorizzazione dell’Autorità pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10.000 euro.