Minaccia di lanciarsi da un ponte e resta sospeso nel vuoto, 23enne salvato dai carabinieri

Tragedia sfiorata nella notte a Lamezia Terme. Un giovane di 23 anni, originario di un comune del Nord Itala in vacanza in Calabria, ha minacciato di togliersi la vita. Importantissimo l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lamezia Terme che transitando in via Aldo Moro, a Lamezia Terme, hanno notato il giovane sul ponte sul Torrente Piazza.

Il 23enne aveva già scavalcato il parapetto e alla vista dei militari si è aggrappato alla ringhiera minacciando di buttarsi di sotto solo se qualcuno si fosse avvicinato.

Così i carabinieri hanno iniziato a dialogare con il giovane cercando di capire quali fossero le motivazioni che lo stavano spingendo ad un tale gesto.

Un approccio cauto e amichevole che è riuscito a convincerlo facendolo desistere dalle sue intenzioni. In un attimo di distrazione i militari sono riusciti, infatti, ad afferrare il 23enne che si lasciato cadere restando sospeso nel vuoto.

I militari lo hanno trattenuto solo per un braccio nonostante il giovane tentasse di divincolarsi dalla presa.

Sul posto, nel frattempo, sono arrivati i Vigili del Fuoco di Lamezia Terme ed il personale medico del 118 per essere pronti in caso ce ne fosse bisogno. Proprio il corpo nazionale ha proceduto ad imbracare il ragazzo mettendolo in sicurezza.

Riportato sulla strada è stato soccorso da personale del 118 e traposto in ospedale a Lamezia Terme per gli accertamenti e le cure del caso.