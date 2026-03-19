Minaccia i familiari durante lite con un coltello da 30 cm: “datemi i soldi”, arrestato

I carabinieri intervengono durante una furiosa lite familiare e disarmano un uomo che puntava un coltello da cucina contro i congiunti. Poteva trasformarsi in tragedia l’ennesimo episodio di violenza domestica consumatosi nel cuore della Locride.

Ad Ardore, i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo del posto, accusato di minaccia aggravata, estorsione e porto di oggetti atti ad offendere. L’uomo, al culmine di una lite furiosa, avrebbe tentato di ottenere denaro dai propri familiari utilizzando la forza e il terrore.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, la tensione è esplosa tra le mura domestiche a causa di continue e pressanti richieste di denaro.

Di fronte al rifiuto dei congiunti, l’aggressore avrebbe impugnato un coltello da cucina lungo circa 30 centimetri, puntandolo contro i familiari e minacciandoli di morte per costringerli a consegnare i contanti. La situazione, già drammatica, è apparsa subito fuori controllo, spingendo le vittime a richiedere l’intervento urgente delle forze dell’ordine.

La risposta è stata immediata. Sul posto sono confluite le pattuglie delle Stazioni di Ardore e Bovalino, supportate dagli uomini della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”.

Al loro arrivo, i militari si sono trovati di fronte a una scena estremamente delicata: l’uomo, ancora armato e in stato di forte agitazione, continuava a proferire minacce contro i parenti. Grazie alla professionalità e alla prontezza operativa degli operatori, l’individuo è stato rapidamente disarmato e immobilizzato prima che potesse sferrare colpi o ferire qualcuno.

Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. Al termine delle formalità di rito presso la caserma, è stato tradotto nella Casa Circondariale di Locri, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dalle indagini è emerso un quadro ancora più preoccupante: pare che i familiari fossero da tempo vittime di condotte vessatorie e minacciose, vivendo in uno stato di soggezione e pericolo costante. L’intervento di ieri ha quindi posto fine a una spirale di violenza che rischiava un epilogo fatale.