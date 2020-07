MindMaster | Gratuito Mappa mentale Software

MindMaster è un software per la creazione di mappe mentali,grazie al quale potrai visualizzare le tue idee e comunicarle agli altri in modo chiaro, diretto e creativo, semplice e professionale, utilizzabile online sia da PC che da dispositivi mobili, quali tablet e smartphone..

Cos’è una Mind Map

Mind Map o Mappa Mentale è una rappresentazione grafica delle nostre idee.

La mappa mentale ha una struttura gerarchica e radiale: vi è un elemento centrale a cui sono collegati gli elemanti di primo livello, ciascuno dei quali può essere collegato con elementi di secondo livello e così via.

Ogni elemento della Mind Map è descritto con una singola parola chiave, in modo tale da lasciare spazio a nuove associazioni, a possibili integrazioni ed e spesso associato da un imagine e/o da un colore specifico.

Questo forma di pensiero associativo rappresenta il metodo più efficace per apprendere e memorizzare dei dati.

I vantaggi del Mind Mapping

Il Mind Mapping è largamente utilizzato soprattutto in ambito professionale, in particolare per quel che riguarda il lavoro di gruppo e nella gestione della conoscenza. Tale successo dipende principalmente dai seguenti vantaggi:

Stimola la creatività, sia autonomamente che in gruppi di lavoro, in particolare durante le sessioni di brainstorming. Ogni singolo ramo di una mappa potrebbe a sua volta essere il centro di un’altra mappa mentale più dettagliata;

Fornisce una migliore visione d’insieme, aspetto particolarmente importante in fase di analisi;

Semplifica la comunicazione in quanto le informazioni sono trasmesse in modo semplice e intuitivo, facilitando la discussione ed il confronto;

Ottimizza la strutturazione ed organizzazione delle varie attività aziendali in relazione alle risorse disponibili.

Perchè scegliere Edraw MindMaster

Edraw è una societa del Gruppo Wondershare, azienda specializzata sulla creazione di prodotti in grado di rendere la vita dei propri clienti piu semplice ed efficiente.

In quest’ottica, Edraw propone Mindmaster, mind mapping software gratuito grazie al quale potrai creare facilmente la tua mind map online.

Vediamo di seguito le principali caratteristiche di Edraw Mind Map:

Facile da usare e Versatile

MindMaster è uno strumento versatile e professionale, con un interfaccia semplice ed intuitiva, accessibile dove e quando vuoi, sia da PC che tablet o smartphone. Mindamaster, infatti, è compatibile con tutti i principali sistemi operativi, quali Windows, MacOS, Linux, iOS e Android.

Personalizzazione

Mindmaster ti permette di personalizzare la tua mind map secondo i tuoi gusti e le tue esigenze: 12 strutture diverse, 33 temi, più di 700 clipart oltre ad un ampia gamma di dettagli che rendono questo prodotto davvero unico.

Sessioni di gruppo

Grazie alla modalità Brainstorming potrai partecipare a sessioni di gruppo ovunque tu sia, utiizzando qualsiasi dispositivo.

Presentazione

Con Mindmaster potrai convertire facilmente la tua Mind Map in una splendida presentazione PowerPoint

Stampa, Esporta e Condividi

Ultimata la tua Mind Map potrai stamparla, esportarla in vari formati, tra cui: JPEG, PNG, PDF, documento MS Office, SVG e MindManager (versione che potra essere aperta e modificata da altri utenti che utilizzano MindManager) e condividerla in formato html.

Piani & Pricing

Economico e potente, il prrezzo a partire da 49 euro!

Download, Attivazione e prova gratuita per un periodo di 30 giorni

Se si decide di acquistare la versione Pro, si avrà accesso ad una quantità maggiore di strumenti e modelli da utilizzare, nonché si sbloccherà la modalità Diagramma di Gannt.