Ministero della Salute segnala richiamo insalata cuori di Iceberg

Allarme per sospetta contaminazione microbica in insalata in busta. Il Ministero della Salute e Despar hanno pubblicato un avviso di richiamo dal mercato per un lotto di insalata Cuori di Iceberg a marchio proprio. Il motivo del ritiro è una sospetta contaminazione biologica.

Se quindi avete acquistato l’insalata Cuori di Iceberg Despar, verificate nell’elenco in basso la corrispondenza con i dati dei prodotti richiamati: se il lotto L020 cod 45302006-0118 di produzione e la scadenza 27/01/2023 coincidono, non consumate il prodotto ma restituitelo al punto vendita di acquisto.

La catena dei supermercati Despar ha immediatamente disposto il ritiro del prodotto in commercio e sono in corso gli accertamenti delle ASL per valutare l’estensione dell’allerta sul territorio regionale ed extra regionale ma, al momento, non si può escludere la possibilità che alcuni di questi prodotti possano già aver raggiunto il frigorifero di qualche ignaro consumatore.

Non potendo escludere del tutto eventuali rischi per la salute, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda massima allerta.