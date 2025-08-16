Miss Film Festival, tutto pronto a Isca Marina per la finale regionale

Si terrà lunedì 18 agosto, nella suggestiva cornice di Isca Marina (Catanzaro), la finale regionale calabrese di “Miss Film Festival”, il concorso che unisce moda, cinema e talento, promosso dal professionista del settore fashion Massimo Spanò.

Nato nel 2017 con l’obiettivo di scoprire nuovi volti capaci di muoversi con disinvoltura tra passerelle e set cinematografici, il festival è cresciuto rapidamente, fino a diventare oggi una realtà di rilevanza nazionale.

La finale regionale selezionerà le finaliste calabresi che parteciperanno alla finalissima del 6 settembre, che si terrà sempre a Isca Marina e che coinvolgerà anche altre regioni. Oltre alla Calabria, quest’anno il progetto interessa anche Lombardia, Piemonte e Sicilia. In palio vi è la partecipazione a un film italiano, offrendo un’opportunità concreta di ingresso nel mondo del cinema e dello spettacolo.

Un’occasione che, in passato, ha già rappresentato un trampolino di lancio per alcune giovani concorrenti. La serata del 18 agosto si preannuncia come un evento glamour e coinvolgente, con sfilate, performance e momenti dedicati alla valorizzazione del talento artistico delle partecipanti.

La giuria sarà composta da esperti del mondo dello spettacolo, della moda e del cinema, pronti a valutare non solo la bellezza esteriore, ma anche la presenza scenica, la capacità espressiva e il carisma.

Saranno presenti il sindaco di Isca, Vincenzo Mirarchi, l’avvocato per i diritti delle donne Sara Spanò, l’attore Rino Rodio. Si ringraziano l’Amministrazione comunale, la truccatrice Susy Meduri, la parrucchiera Elvira style, la stilista Tiziana Vescio e la presentatrice Tiziana Crupi. Tutti plaudono al patron Massimo Spanò e alla sua agenzia.