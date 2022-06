Miss Italia Calabria 2022 ai nastri di partenza: il 4 giugno la prima serata con l’elezione di Miss Egea 2022

Sarà Rose (CS) ad ospitare la prima selezione della stagione di Miss Italia Calabria 2022. La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista per il concorso di bellezza per la Regione Calabria al suo ottavo anno consecutivo, partirà ufficialmente con la nuova edizione del concorso il 4 giugno e si concluderà con la finalissima il 4 settembre 2022.

“Siamo molto emozionati per questo inizio, ma allo stesso tempo carichi per una stagione che si prospetta ricca di tante selezioni che toccheranno in lungo e in largo la nostra bellissima Calabria. Un doveroso ringraziamento va, come ogni anno, alla nostra Patron Patrizia Mirigliani per la fiducia che ripone in noi da tanto tempo. Un grazie agli imprenditori, ai comuni, alle numerose associazioni, ai partner delle singole serate e a quelli che ci accompagneranno per tutta la stagione”.

“L’obiettivo è quello di organizzare eventi che da una parte facciano divertire il numeroso pubblico che ci accompagnerà durante il tour, tramite le dirette Facebook sulla pagina “Miss Italia Calabria” durante tutte le selezioni, oltre che sulla nostra TV ufficiale Teleuropa Network (canale 12). La nostra mission è quella di dare un’immagine di una Calabria “originale” attraverso il suo patrimonio, la valorizzazione dei territori, degli artisti che saliranno sul nostro palco, e soprattutto delle nostre bellissime Miss”.

“Un grande ringraziamento al padrone di casa, che ci ha accolti in questa splendida location, un imprenditore che investe in questo progetto, Michele Covello di Egea Global Services srl (azienda specializzata in attività di ristorazione e gestione mense, catering e banqueting, pulizie, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, agenzia viaggi e noleggio bus e autoveicoli, servizi bus su linea interregionale, giardinaggio, lavori edili e stradali in Italia e all’estero), che anche quest’anno ha voluto fortemente che si svolgesse una tappa di Miss Egea; organizzando, inoltre, una 4 giorni di eventi ricca di musica e divertimento, con artisti del calibro di Povia e il suo “DivertimenTour” e il comico Uccio De Santis.”

L’evento a Rose si svolgerà nel suggestivo Anfiteatro comunale sito in Piazza della Rinascita, contrada Petraro. La serata prenderà il via alle 21:30. Alla conduzione si alterneranno Andrea De Iacovo e Larissa Volpentesta insieme a Linda Suriano che è anche il Direttore Artistico del concorso; con lo spettacolo che sarà impreziosito dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro, con la partecipazione di numerosi talenti calabresi. La prima classificata si aggiudicherà la fascia di Miss Egea. Si ringrazia, infine, il comune di Rose per il patrocinio. Se son Rose…