Miss Italia Calabria continua: il 15 luglio l’elezione di Miss Città di Piane Crati 

La CarliFashionAgency di Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia Calabria per l’ottavo anno consecutivo, proseguirà la stagione con il secondo appuntamento del concorso in scena a Piane Crati venerdì 15 luglio alle ore 21:30.

Dopo l’elezione di Miss Egea che ha registrato una numerosa presenza di pubblico, sarà la città di Vincenzo Lepiane, tra gli altri illustri nomi pianoti, ad ospitare l’evento nella Piazza Stazione, dove verrà eletta Miss Città di Piane Crati.

Alla conduzione dell’evento si alterneranno Larissa Volpentesta e Andrea De Iacovo, assieme a Linda Suriano che è anche il Direttore Artistico del concorso; con lo spettacolo che sarà impreziosito dal corpo di ballo coreografato da Lia Molinaro e la partecipazione di numerosi talenti calabresi.

Il borgo di Piane Crati, (Chiànë in calabrese, Chianè in greco bizantino), fu fondato a seguito dell’invasione araba della città di Cosenza. Nel corso della sua storia, il nome mutò due volte. Inizialmente, chiamato semplicemente Piane, assunse la denominazione di Le Piane nel 1811, per poi cambiare nuovamente in Piane Crati come la conosciamo oggi grazie al decreto del 4 gennaio 1863. Per molti secoli a Piane Crati prosperava l’artigianato delle sedie, questo lo rese noto come “il paese dei seggiai”.

La kermesse continua così la sua missione di valorizzazione dei tanti scenari naturali e culturali calabresi, e in questa occasione lo farà nel verde della pianura e delle montagne di Piane Crati, per una serata sotto le stelle tutta da vivere. Le varie selezioni potranno essere seguite in diretta sulla pagina Facebook “Miss Italia Calabria”, e sulla TV ufficiale TEN Teleuropa Network (canale 12).

Un grazie va all’amministrazione comunale di Piane Crati per il patrocinio e ai partner che hanno partecipato alla realizzazione della manifestazione: “Tentazioni” di Barbara De Rose, “Orchidea Blu Ricevimenti”, “Edilvigi srl” dei f.lli Acciardi, “ANPIT Cosenza” resp. provinciale Francesco Ambrogio, “Conad” dei f.lli Leone, “Lr finestre e…” di Luca Rendace, Banca Generali Ag. di Cosenza Tagliamento di Giuseppe e Carlo Scalzo.

