MISS ITALIA: ECCO LE 40 MISS DELL’ACADEMY, ANTICAMERA DELLE FINALI

Al via la seconda fase delle prefinali, scelte le venti ragazze che si aggiungono alle Miss Regione

Sul palco del Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana (AN), sono stati annunciati i nomi delle 20 ragazze che parteciperanno all’Academy dell’85^ edizione di Miss Italia. Le concorrenti, scelte dalla commissione tecnica del Concorso, si aggiungono alle Miss Regione (Miss Piemonte, Miss Marche, Miss Sicilia ecc), già ammesse in Academy per regolamento. Tra le venti, una ragazza – la Miss delle Miss – è stata scelta direttamente dalle altre candidate, che hanno espresso la loro preferenza tramite votazione con tanto di “seggio”.

Ecco i nomi delle 20 ragazze ammesse oggi all’Academy:

Elisa Armosini – Miss Social Sardegna

Arianna Ciamei – Miss Miluna Lazio

Beatrice Mazzoni – Miss Roma

Fabiana Mastrojanni – Miss San Valentino La Città degli Innamorati

Silvia Ghio – Miss Eleganza Piemonte e Valle D’Aosta

Jennifer Veratti – Miss Social Emilia Romagna

Sofia Lenti – Miss Sorriso Calabria

Noemi Fasiello – Miss Miluna Campania

Vittoria Morga – Miss Miluna Puglia

Caterina Vincenti – Miss Social Lombardia

Matilde Gonfiantini – Miss Eleganza Toscana

Irene Boschi – Miss Sorriso Marche

Beatrice Scintu – Miss Cinema Roma

Nicole Vioto – Miss Eleganza Veneto

Mariama Diop – Miss Framesi Lombardia

Denise Uguccioni – Miss Rocchetta Bellezza Liguria

Laura Romersi – Miss Eleganza Emilia Romagna

Ludovica Lenoci – Miss Eleganza Puglia

Vittoria Ciulla – Miss Miluna Sicilia

Martina Anatriello – Miss Sport Givova Campania (la Miss delle Miss)

Ed ecco i nomi delle venti Miss Regione già ammesse all’Academy:

Francesca Spinelli – Miss Piemonte

Chiara Frezza – Miss Valle D’Aosta

Sveva Lamberti – Miss Lombardia

Fabiana Trentin – Miss Trentino Alto Adige

Eleonora Paron – Miss Friuli Venezia Giulia

Giulia Caramel – Miss Veneto

Dorotea Carniglia – Miss Liguria

Linda Fabbri – Miss Emilia Romagna

Ofelia Passaponti – Miss Toscana

Nicole Caccavale – Miss Umbria

Vittoria Latini – Miss Marche

Ludovica Cretone – Miss Abruzzo

Soraya Galuppi – Miss Lazio

Nausica Marasca – Miss Molise

Angela De Filippo – Miss Campania

Deborah Capece – Miss Basilicata

Nicoletta Pentrelli – Miss Puglia

Anna Claudia Celi – Miss Calabria

Elena Dibattista – Miss Sicilia

Rebecca Cossu – Miss Sardegna