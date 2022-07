Miss Mondo Calabria scalda i motori per la nuova stagione 2023

Scelta la meravigliosa scalinata della scuola ‘Zagari’ di Palmi per la prima Selezione Ufficiale

Una location da urlo per la partenza del concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo di ‘MISS MONDO’, rappresentato in esclusiva per la Regione Calabria dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi’, un posto meraviglioso nel cuore della Citta’ di Palmi, che vedrà in passerella le protagoniste per la nuova stagione 2023.

Tutto pronto per fare l’esordio Domenica 17 Luglio alle ore 21 in Piazza Martiri d’Ungheria, dove l’arte e la moda saranno i protagonisti della serata.

Ospite la bellissima HIBA, ormai inserita lavorativamente nell’organizzazione dello stesso concorso.

Siamo pronti per la nuova stagione –commenta il patron Regionale ‘Andrea Cogliandro‘ dell’agenzia di eventi e spettacoli ‘Andrea Cogliandro Eventi’ – organizzeremo varie selezioni e casting per le tante richieste d’iscrizione che abbiamo ogni giorno al concorso, il tempo e’ dalla nostra parte per andare lontano e arrivare ad organizzare una grande finale regionale che sarà a maggio 2023. Ringrazio sempre tutte le ragazze per la fiducia che ci danno ogni giorno, vuol dire che stiamo lavorando bene e siamo sulla strada giusta.

Invito sempre le aspiranti miss che volessero mettersi in gioco in uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi al mondo a fare l’iscrizione gratuita sul sito www.missmondo.it