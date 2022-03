Missione a Dubai per otto aziende del Catanzarese grazie all’impegno della Camera di Commercio

Due giorni a disposizione di alcune imprese del settore enogastronomico, tra incontri b2b e degustazione. In più, 3 mesi di esposizione dei prodotti in un prestigioso ristorante locale

Si terrà il 22 e il 23 marzo un’altra iniziativa della Camera di Commercio di Catanzaro improntata alla promozione della produzione enogastronomica della provincia nel panorama internazionale offerto dall’Expo di Dubai.

È stato infatti pubblicato l’elenco definitivo delle imprese ammesse alla concessione del contributo per l’esposizione, selezionate tra quelle che avevano sottoposto domanda di partecipazione in risposta all’avviso pubblicato nel mese di gennaio. Otto le aziende ammesse: Salumificio Rosa, Discovering Presila, Montano Caffè, Oleificio Agricolo S. Carlo, Azienda Agricola Antonio Muraca, Salumificio Geca, i Filandari e Calabria Pasta.

Queste, grazie al contributo erogato dalla Camera di Commercio di Catanzaro a copertura delle spese di esposizione e promozione, saranno protagoniste di una serie di iniziative che permetteranno loro di entrare in contatto diretto con buyer, distributori e operatori del mercato internazionale, con particolare riferimento al contesto asiatico.

Diversi i servizi inclusi nel contributo previsto dall’Ente: ricerca e selezione dei buyer; predisposizione agenda degli incontri b2b da realizzarsi a Dubai; interpretariato generale nel corso dei b2b; esposizione permanente dei prodotti delle imprese partecipanti nel ristorante individuato a Dubai; inserimento dei prodotti delle imprese partecipanti nel menu del ristorante di Dubai selezionato per due settimane; buffet/cena con i prodotti delle imprese partecipanti presso lo stesso ristorante in un cui, poi, gli stessi prodotti saranno esposti per 3 mesi. L’intervento è finanziato principalmente grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria.