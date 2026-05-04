​Missione “Fiumarella” a Montepaone: approvato il progetto da 200mila euro per bonificare l’area dai rifiuti pericolosi

Via libera della Giunta al piano esecutivo: 171 giorni per restituire il demanio ai cittadini e cancellare lo scempio ambientale nel catanzarese

MONTEPAONE (CZ) – Una ferita ambientale che finalmente inizia a rimarginarsi. Il Comune di Montepaone accelera sul fronte della tutela del territorio approvando il progetto esecutivo per il ripristino delle aree demaniali lungo il corso d’acqua “Fiumarella”.

Un’operazione chirurgica da 200.000 euro totali , finanziata interamente dalla Regione Calabria , mirata a eradicare l’abbandono sistematico di rifiuti speciali e pericolosi che da troppo tempo soffocano l’alveo e le sponde del torrente.

La delibera della Giunta comunlale del sindaco Mario Migliarese, la n. 100, siglata lo scorso 28 aprile 2026, segna il punto di non ritorno per un intervento che non è solo decoro urbano, ma vera e propria sicurezza ambientale.

Il cronoprogramma della rinascita

I tempi sono serrati. Il cantiere, una volta consegnato, avrà una durata di 171 giorni naturali e consecutivi. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è categorico: «Ultimare le operazioni e rendicontare l’opera entro il 31 dicembre 2026, termine ultimo fissato dalla convenzione regionale». Il piano prevede una pulizia profonda dei suoli senza la necessità di espropri, agendo esclusivamente su terreni demaniali.

Il Sindaco: “Un impegno preso con i cittadini”

Il sindaco Mario Migliarese ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo traguardo burocratico, fondamentale per l’avvio dei cantieri: «La firma su questo progetto esecutivo non è solo un atto amministrativo, ma una promessa mantenuta verso la nostra comunità. Restituiamo dignità a un’area demaniale di pregio, la Fiumarella, trasformandola da discarica abusiva a simbolo di legalità e rinascita ecologica. Non tollereremo più chi deturpa il nostro patrimonio»

La Giunta: “Efficienza e tempi certi”

Dalla Giunta omunale emerge la linea della fermezza e della precisione tecnica: «Abbiamo lavorato in stretta sinergia con gli uffici tecnici per garantire che ogni passaggio, dalla verifica alla validazione, fosse inattaccabile. Con un cronoprogramma di 171 giorni , puntiamo a chiudere i lavori entro la fine dell’anno, rispettando rigorosamente i termini della convenzione regionale. È un investimento sul futuro di Montepaone».

I numeri dell’intervento

Il quadro economico dell’opera è stato definito con precisione millimetrica per garantire la massima trasparenza: 142.653,43 euro destinati all’esecuzione dei lavori a misura; 11.836,72 euro blindati per la sicurezza sul lavoro (non soggetti a ribasso d’asta); Oltre 57.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, tra IVA, spese tecniche e imprevisti.

Trasparenza e legalità

L’iter burocratico ha seguito rigorosamente il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Con la validazione del progetto avvenuta il 27 aprile , il Comune ha ora dato mandato formale per avviare le procedure di affidamento dei lavori. Un segnale forte di efficienza amministrativa per un comune della provincia di Catanzaro che punta a diventare modello di resilienza ecologica.