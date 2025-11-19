Missione Salute, a Soverato screening gratuito del diabete e nefropatie

La Misericordia di Soverato insieme al Lions Club Squillace Cassiodoro e il Lions Club Rupe Ventosa organizzano una giornata tutta dedicata alla prevenzione e alla salute di tutti i cittadini!
Sabato 22 Novembre 2025, Piazza Maria Ausiliatrice dalle 9.00 alle 12.30. Un’occasione importante per prenderti cura di te e dei tuoi cari, in modo semplice e gratuito
Ti aspettiamo con il nostro staff e tanti professionisti pronti ad accoglierti con un sorriso!
Vieni a trovarci, la salute parte da un gesto di prevenzione!