Mita Medici lunedì 1 settembre a Santa Caterina dello Ionio

Cantante, attrice e soubrette, MITA MEDICI è stata protagonista della scena artistica e culturale del periodo Beat e Pop dagli Anni ’60 agli ’80.

Dopo aver vinto a soli 15 anni il concorso Miss Teeneager Italiana al Piper Club di Roma esordisce come cantante e poi nel cinema.

Conduttrice, con Pippo Baudo, di Canzonissima, di cui canta la sigla iniziale e di Sereno variabile, al fianco di Osvaldo Bevilacqua.

In televisione interpreta vari sceneggiati di grande successo, interpretando tra gli altri il ruolo di Marisa Saviani nella soap opera italiana “Un posto al sole”

Negli anni il suo nome è stato accanto a quello, tra gli altri, di Pippo Baudo e Franco Califano.

Con quest’ ultimo è nata una storia d’ amore che ha appassionato l’ Italia.

Molto attiva anche in teatro, dove ha esordito nel 1972 con “Ciao Rudy”, di Garinei e Giovannini, fino al recentissimo “Elena o della passione amorosa” di Salvo Bitonti.

L’incontro avverrà all’ombra della suggestiva Torre di Sant’Antonio e rientra nel programma della nona edizione della manifestazione “Uno sguardo dalla Torre” dove Mita Medici dialogherà con Franco Schipani, scrittore e storico corrispondente Rai dagli Stati Uniti dagli Anni ’70 ai 2000.

Una serata divertente, con racconti e aneddoti inediti tra l’ Italia e New York.

Torre Sant’Antonio è situata a Santa Caterina dello Ionio (CZ) direttamente sulla spiaggia ed è una delle circa 50 Torri Saracene ancora in buono stato, facente parte di un più ampio sistema difensivo della nostra costa, presente anche all’interno del famoso “Codice delle Meraviglie di Romano Carratelli”.

L’incontro è gratuito previa prenotazione al numero: – 3403613321