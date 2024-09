Mix perfetto di cultura, spettacolo e divertimento con la “Notte Bianca” a Soverato

Lo skyline di Soverato è stato irradiato da una notte luminosa e suggestiva che ha catturato l’immaginazione di residenti e visitatori: la “Notte Bianca 2024”.

Questo evento, che ha avuto luogo sabato 28 settembre, è stato magistralmente organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con numerose associazioni locali.

Il grande evento è stato impreziosito dalla presenza della splendida Milena Miconi, che ha ricoperto il ruolo di madrina con eleganza e grazia.

I partecipanti hanno potuto godere anche delle performance straordinarie di due ospiti d’eccezione: Garrison, il celebre coreografo, che ha incantato con le sue esibizioni dinamiche e creative, e Antonio Giuliani, il comico dal talento sconfinato, capace di regalare risate contagiose a tutta la platea.

La notte è stata un mix perfetto di cultura, spettacolo e divertimento per tutte le età. Le strade di Soverato si sono animate con una serie di eventi musicali, performance artistiche dal vivo e street food che ha deliziato i palati più esigenti.

Non è mancata l’occasione per apprezzare le esibizioni di artisti locali che hanno messo in mostra il loro talento, rendendo la serata ancora più rica e vibrante. Ancora una volta, la “Notte Bianca” ha dimostrato la sua magia, creando un legame indissolubile tra il pubblico e la città.

Un appuntamento che non solo intrattiene, ma arricchisce il senso di comunità, celebrando la bellezza delle tradizioni e stimolando nuove connessioni.

Soverato si conferma così la regina delle notti bianche, un luogo dove l’intrattenimento e la cultura si incontrano per offrire esperienze indimenticabili.