Moda italiana in lutto: Addio a Giorgio Armani, “Re Giorgio” si spegne a 91 anni

Con profonda tristezza, la Armani Group ha annunciato la morte del suo fondatore e guida creativa, Giorgio Armani, all’età di 91 anni . Lo stilista è venuto a mancare nella sua casa di Milano, dopo un periodo di malattia che lo aveva già costretto a rinunciare alla sua presenza alle sfilate di giugno .

Un impero costruito con eleganza e rigore

Soprannominato affettuosamente “Re Giorgio”, Armani è stato universalmente riconosciuto come uno dei massimi artefici dell’eleganza italiana, capace di unire raffinatezza stilistica e lungimiranza imprenditoriale . Il suo gruppo generava un fatturato annuo pari a circa 2,3 miliardi di euro , e alla sua morte il suo patrimonio personale era stimato tra i 12 miliardi di dollari .

Innovatore della moda prêt-à-porter

Armani ha rivoluzionato la moda italiana e internazionale portando in passerella uno stile minimalista e androgino, celebre per l’utilizzo di linee morbide e tessuti fluidi. Il suo abito androgino ha cambiato il modo di vestire, ammorbidendo la silhouette maschile e conferendo forza alla femminilità .

Nel 1975 fondò la sua etichetta, che si estese in innumerevoli linee come Emporio Armani, Armani Exchange e Armani Beauty, oltre a espandersi nei settori dell’hotellerie e della ristorazione di lusso .

Fu anche tra i primi stilisti ad assumere rilevanza nel cinema internazionale: il suo guardaroba su Richard Gere nel film American Gigolo (1980) lo lanciò negli Stati Uniti, decretando il suo successo nel mondo dello star system .

Un addio riservato ma condiviso

La cerimonia funebre avrà una forma duplice: una camera ardente pubblica verrà allestita a Milano nel fine settimana, seguita da un funerale privato in data successiva .

Bilanciare passione e concretezza

Durante la sua vita, Armani fu celebre per la sua dedizione maniacale ai dettagli – dalla sfilata al backstage, nessun aspetto era trascurato . In occasione del suo novantunesimo compleanno, dall’ospedale, ringraziò i fan per l’affetto dimostrato, dicendo: “Grazie di cuore, ci rivediamo a settembre” .

Un’eredità senza tempo

Nato l’11 luglio 1934 a Piacenza, Armani aveva iniziato gli studi in medicina prima di scoprire la passione per la moda. Lavorò per La Rinascente e in Nino Cerruti, fino alla creazione della sua linea personale . Attraverso il suo pensiero raffinato, Armani incarnava un equilibrio tra rigore e cuore, e affermava: “Ogni idea nasce da un innamoramento” .

La sua morte segna la fine di un’epoca nel panorama mondiale della moda, ma il suo stile – essenziale, moderno, elegante – continuerà a vivere nel retaggio da lui costruito.