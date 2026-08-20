Modello integrato tra accoglienza e sviluppo: a Montepaone la storia di rinascita di Camini

Secondo dei tre appuntamenti previsti per questa edizione 2026.

​Ci allontaneremo oltre i confini provinciali per accogliere la comunità di Camini in provincia di Reggio Calabria.

Una comunità controcorrente, formata per circa la metà da immigrati che, nel tempo, attraverso l’energico supporto della Cooperativa Sociale “Eurocoop Jungi Mundu”, tramite il Progetto SAI del Ministero dell’interno, gli hanno dato la possibilità di restare in questo luogo, di studiare, formarsi in diversi campi lavorativi, aprire nuove attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive.

L’incremento della popolazione, ha avuto come naturale conseguenza la riapertura della scuola materna, di quella primaria e dell’ufficio postale.

Massimo Iiritano, docente di filosofia che da anni segue l’evoluzione del progetto, ci condurrà in questa realtà che ha saputo portare avanti un modello innovativo, concreto e basilare, mettendo al centro la formazione, secondo le attitudini di ognuno, che ha generato desiderio di mettersi in gioco, creando nuove attività o riprendendone di scomparse.

Sarà noi come referente della Cooperativa Jungi Mundu, Francesco Piobbichi di “Mediterranean Hope”. Inoltre avremo l’opportunità di ascoltare le esperienze di vita prima e dopo Camini, di Haseeb Bukhari, Pakistano, “Operatore del progetto Sai” e di Arezo Rashidi Afghana, “Beneficiaria del progetto Sai”.

​APPUNTAMENTO VENERDI’ 21 AGOSTO ALLE ORE 21.30 PRESSO LA SALA CONVEGNI DI PALAZZO PYRRO’ NEL CENTRO STORICO DI MONTEPAONE.