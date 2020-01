Molotov contro una banca, 42enne disoccupato fermato

Bottiglia molotov contro l’ingresso della banca Bper a Vibo Valentia. E’ successo nel pomeriggio lungo viale Matteotti. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia che ha già fermato un 42enne di Vibo, disoccupato.

La sua posizione è al vaglio delle forze dell’ordine. Ad intervenire, anche i carabinieri ed i vigili del fuoco. Non si segnalano al momento danni, ma il traffico veicolare è stato deviato sulle arterie adiacenti per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona ed alla forze dell’ordine di effettuare i rilievi del caso. Si ignorano al momento le motivazioni alla base del gesto.