Momenti di paura a Soverato: salvati tre bambini rimasti in casa con la madre in stato di alterazione

Ore di apprensione e forte tensione si sono vissute nel centro di Soverato per un delicato e provvidenziale intervento di soccorso scattato all’interno di un’abitazione cittadina.

​L’allarme è rientrato soltanto grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, intervenuti in seguito alla segnalazione della presenza in casa di una donna in forte stato di alterazione psicofisica, nell’impossibilità di accudire e garantire la sicurezza dei suoi tre figli piccoli.

​Sul posto si sono precipitate le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia locale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. L’operazione si è rivelata complessa e delicata: decisive si sono dimostrate le squadre dei Vigili del Fuoco, che con professionalità sono riuscite a penetrare nell’appartamento, mettendo in sicurezza i tre bambini e portandoli al sicuro fuori dall’abitazione.

​L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale. A seguire da vicino e con apprensione le fasi delle operazioni si è recato sul posto anche il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, a testimonianza della gravità e della delicatezza di una vicenda che ha richiesto la massima attenzione da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine. I piccoli sono stati affidati alle cure dei sanitari e alle tutele previste per la loro salvaguardia.