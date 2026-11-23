​A Monasterace è andato in scena qualcosa che vale molto di più di una partita. Una delegazione di giovani studenti ucraini ha incontrato le realtà sportive locali in uno scambio culturale e sportivo che ha unito calcio e pallavolo, sorrisi, abbracci, bandiere e maglie diverse sotto un unico ideale: la pace.

​Le immagini pubblicate dal Comune di Monasterace raccontano tutto: il grande gruppo sul campo al tramonto con i ragazzi della Locride accanto ai giovani ucraini, le cheerleader con i pom-pom bianchi e le bandiere giallo-blu sventolate con orgoglio, ma anche con dolore. E poi la palestra con la rete di pallavolo, le maglie con il nome Stanishivka, il gioco e gli appassionati applausi del caloroso pubblico sugli spalti.

​Due sport diversi ma una sola lingua, quella dell’incontro. Momenti di grande amicizia e solidarietà umana servono non solo al confronto tra culture diverse sui gravi problemi della società attuale, ma soprattutto a cercare soluzioni per fermare la mano di quei potenti della terra che, invece di risolvere le controversie con la diplomazia e il dialogo, continuano a scegliere il metodo insopportabile del massacro, della distruzione e della paura.

​Ospitando questi giovani, Monasterace ha dato un forte segno di vicinanza al popolo ucraino, che ancora oggi continua a essere vittima di aggressioni e devastazioni. Questo meeting non è servito a questi sfortunati ragazzi soltanto per ammirare il nostro mare e godere del calore del nostro sole, ma per portare con loro, al ritorno, la certezza di non essere soli in questa battaglia per la pace e la convivenza civile.

​La calorosa ospitalità ricevuta da un piccolo paese della Calabria come Monasterace va ben oltre i confini territoriali di questo meraviglioso borgo della Vallata dello Stilaro. L’eco di questa nobile iniziativa, che dà ancora più lustro e notorietà all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Murdolo, solleciterà sicuramente l’imitazione di altri comuni.

La Calabria, infatti, tra le tante caratteristiche positive, ne possiede una invidiabile e inimitabile: quella dell’accoglienza, dell’ospitalità e del volontariato solidale. Monasterace e Camini ne sono l’esempio più conosciuto e apprezzato, rappresentando modelli di accoglienza senza pari.

​I ragazzi della pallavolo e del calcio di Monasterace, insieme ai loro coetanei ucraini, hanno dato un calcio forte e decisivo alla guerra. Loro, che hanno ancora tutta una lunga vita davanti, non possono crescere nella paura causata da leader che alimentano odio, rancore e distruzione: hanno il diritto sacrosanto, alla pari dei loro amici calabresi, di vivere in serenità e di costruirsi un futuro a misura d’uomo.

​Io, da pacifista convinto e nemico dei guerrafondai — che pur non avendo vissuto direttamente la guerra ne ho appreso gli orrori dai racconti e dallo studio — saluto calorosamente e con affetto questi ragazzi, che definisco veri “missionari di pace”. Auguro loro che al più presto il loro Paese cessi di essere teatro di bombardamenti e uccisioni, affinché possano tornare a vivere in modo gioioso come i loro coetanei di Monasterace. Un ringraziamento va alla sensibile azione solidale dell’amministrazione comunale del sindaco Carlo Murdolo, grazie alla quale questi giovani sono stati ospiti per qualche giorno in una delle più belle cittadine calabresi, respirando un’atmosfera di pace, serenità e calore umano.

​Mario Murdolo