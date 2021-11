Mondovì passa al Pala Scoppa. Quarto ko consecutivo per il Volley Soverato

Passa la Lpm Bam Mondovì al Pala Scoppa superando per tre set a zero le padrone di casa della Ranieri International Volley Soverato. Per la squadra di coach Bruno Napolitano è la quarta sconfitta consecutiva con la classifica ferma a undici punti da quattro turni.

E’ un periodo difficile per le biancorosse che devono assolutamente sbloccarsi per ritornare a fare punti. Passiamo alla partita che ha visto la Ranieri International scendere in campo con Mennecozzi al palleggio e Foucher opposto, al centro capitan Riparbelli e Tajè, Buffo schiacciatrice con Quarchioni, libero Ferrario. Dall’altra parte Mondovì scende in campo con le ex Cumino e Taborelli a formare la diagonale, al centro la coppia Molinaro – Montani, in banda Hardeman e Populini con libero l’altra ex di turno, Veronica Bisconti.

Ambiente caldo al Pala Scoppa, con la presenza anche di alcuni tifosi ospiti. Soverato e Mondovì viaggiano sul punteggio di parità nelle prime battute, 6-6, ma sono le ospiti di coach Solforati ad allungare sul 7-10 con primo tempo chiesto dalla Ranieri. Fase favorevole a Mondovì che allunga il suo vantaggio sul 10-18. La Ranieri tenta di riacciuffare le avversarie ma è costretta a cedere il primo set per 15/25.

Equilibrio ad inizio secondo set, 6-6, ma sono ancora le “pumine” a trovare il mini break, 13-17, ed è time out per Soverato. Momento difficile per la squadra di coach Napolitano che non riesce a reagire, così la squadra piemontese ne approfitta per allungare ancora nel punteggio, 14-22 e chiudere il parziale 16/25. Forti del doppio vantaggio le ragazze di coach Solforati partono bene nel terzo gioco, portandosi avanti 6-12 con le calabresi che hanno difficoltà a stare dietro a Taborelli e compagne. Tenta la reazione Soverato portandosi a meno tre, 14-17, con tempo discrezionale chiesto da Mondovì.

Squadre di nuovo in campo e le ospiti piazzano un nuovo break, 14-19, con time out questa volta per le ioniche. Mantiene il suo vantaggio la compagine di Solforati che vince il terzo set 21/25, conquistando tre punti pesanti per la propria classifica. Ranieri International, invece, che rinvia ancora il ritorno al successo. Nel prossimo turno la squadra calabrese farà visita al Vicenza.

Ranieri International Volley Soverato 0

LPM BAM Mondovì 3

Parziali set: 15/25; 16/25; 21/25

RANIERI INT VOLLEY SOVERATO: Mennecozzi , Purashaj, Badalamenti 4, Ferrario (L), Quarchioni 8, Gabbiadini ne, Ascensao M, Riparbelli 2, Tajè 7, Buffo 7, Foucher 6, Ascensao R ne. Coach: Bruno Napolitano

LPM BAM MONDOVÌ: Taborelli 7, Populini 12, Montani 7, Giubilato, Cumino 2, Bonifacio, Pasquino, Hardeman 11, Ferrarini ne, Molinaro 13, Trevisan ne, Visconti (L). Coach: Matteo Solforati

ARBITRI: Pescatore Luca – Papapietro Eustachio

DURATA SET: 21’, 21’, 26’. Tot 1h08’

MURI: Soverato 3, Mondovì 6